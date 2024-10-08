شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف مصير ملعب مواجهة الزمالك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، إن النادي يبذل كل المساعي من أجل الاستاد، ووضعنا أكتر من خيار لملعب النادي في الموسم المقبل.

وأضاف نائب رئيس النادي المصري: في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، ومن الخيارات المتاحة أمامنا استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع رجب عبد القادر، أن النادي سيواجه الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية، في القاهرة، وليس في برج العرب بالإسكندرية.

وعن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية، قال عبد القادر: من يريد المنافسة لا يهمه أي فريق ولا يقول أن هذه مجموعة سهلة أو صعبة، نحن مستعدين ومركزين ونتمنى التوفيق.



أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: وتقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وانيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: وتقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري

مباراة الجولة الرابعة: وتقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

مباراة الجولة الخامسة: وتقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: وتقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.