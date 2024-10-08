شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت الأندية المصرية عند وقوع فريقين فى نفس المجموعة في البطولات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع فريق الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من المصرى البورسعيدى، وانيمبا النيجيرى، وبلاك بولز موزمبيقي.

وسبق وشهدت بطولة الكونفدرالية وقوع ناديين من مصر فى نفس المجموعة فى مواسم مختلفة نرصدها كالتالى : موسم 2005

وقع فريق الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب في مجموعة واحدة، رفقة دولفين النيجيري وإف سي 105 ليبروفيل الجابوني.

شهدت المواجهتين المباشرتين، تفوق الإسماعيلي (3-2) على المقاولون قبل الخسارة (1-0).

موسم 2020

شهد موسم 2020 تواجد فريق بيراميدز جانب المصري البورسعيدي في مجموعة واحدة، رفقة فريقا إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

شهدت المواجهتين المباشرتين، تفوق بيراميدز ذهابًا (2-1) قبل أن يكرر الفوز على المصري، إيابًا (2-0).

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقتها عن وقوع بيراميدز وفيوتشر ضمن مجموعة واحدة، في منافسات دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية 2022-2023.

شهدت نسخة 2023 -2024 مواجهة للزمالك مع فيوتشر ، حيث حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر بهدف لمثله، فى إياب ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بربع النهائى ، ليتأهل الزمالك غلى نصف النهائى فى ظل إنتهاء لقاء الذهاب للأبيض 2-1 .