دوري شنغهاي: تسيتسيباس يهزم مولر ويضرب موعدا مع مدفيديف في ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فوزا سهلا نسبيا على الفرنسي ألكسندر مولر 6 3 و7 5، الثلاثاء في الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وضرب موعدا مع الروسي دانييل مدفيديف في ثمن النهائي.

وكان تسيتسيباس، المصنف 12 عالميا، خرج من الدور الأول في آخر مشاركتين له في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، ومن دورة طوكيو.

لم يقدم اليوناني مستوى كبيرا لكنه نجح في حسم الأمور في اللحظات الهامة، عندما انقذ كرتين لكسر ارساله عندما كانت النتيجة 2 2 قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى 6 3.

وفي المجموعة الثانية، تقدم تسيتسيباس 5 4 والإرسال في حوزته لحسم النتيجة لكن مولر نجح في ادراك التعادل 5 5 قبل أن يفوز اليوناني بشوطين متتاليين والمباراة.

ولن تكون مواجهة مدفيديف المصنف خامسا عالميا سهلة لتسيتسيباس لأن الاول يتفوق عليه ب9 انتصارات مقابل 4 هزائم في تاريخ المواجهات بينهما. ولم يفز تسيتسيباس على مدفيديف منذ بطولة الماسترز عام 2022 بنتيجة 6 3 و6 7 و7 6.