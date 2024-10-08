بطولة إيطاليا: إصابة مهاجم تورينو الكولومبي ساباتا تبعده حتى نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - روما : تعرض مهاجم تورينو الإيطالي، الكولومبي دوفان ساباتا لإصابة خطيرة في ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي على الأرجح بحسب ما أعلن ناديه.

وقال تورينو في بيان في وقت متأخر من الإثنين "أثبتت الفحوص التي خضع لها دوفان ساباتا إصابته بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى وفي الغضروف الوسطي والغضروف الجانبي".

وتعرض ساباتا (33 عاما) للإصابة في الدقيقة 83 في المباراة التي خسرها فريقه أمام إنتر حامل اللقب 2 3 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي السبت علما بأنه سجل أحد هدفي فريقه.

وسبق للمهاجم الكولومبي الدفاع عن ألوان ناديي نابولي (2013 2015) وأتالانتا (2018 2023).