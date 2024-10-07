شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى مع الفرق الإيفوارية قبل مواجهة استاد أبيدجان بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

ويدافع الأهلي عن لقب الأميرة الأفريقية، باعتباره حامل اللقب في آخر نسختين، ويمني النفس في حصد النجمة الـ13 في تاريخه، بعدما سبق وحقق اللقب 12 مرة من قبل.

ونستعرض تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الإيفوارية قبل مواجهته الأولى أمام يتاد أبيدجان، حيث سبق أن التقى الأهلي مع الفرق الإيفوارية في 20 مواجهة نجح الفريق الأحمر من تحقيق الفوز 10 مرات، خلال 20 مواجهة جمعت بينه وبين أندية من كوت ديفوار، حيث فاز 10 مرات وتعادل 4 والخسارة 6 مرات من الفرق الإيفوارية.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، هو الفريق صاحب أكبر عدد من الهزائم التي منى بها أي فريق إيفواري من الأهلي "5 هزائم من إجمالي 10 مباريات".

ويعد فيرق أسيك أبيدجان أكثر الفرق الإيفوارية تحقيقا للفوز على الأهلي بعدد 3 مباريات، و2 لصالح أفريكا سبورت، وخلال تاريخ الأهلي القصير أمام سيوى سبورت، فاز في مباراتين، وتعادل في أخرى، وخسر ثالثة.

أحرز الأهلي في مبارياته أمام الأندية الإيفوارية 24 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 18 مرة، بمعدل يكاد يصل إلى هدف واحد في كل مباراة.

كان أكبر فوز قد حققه الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الكرة الإيفوارية، أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، بنتيجة 3-1، في حين تعرض البطل المصري إلى أكبر هزائمه أمام فريق أفريكا سبورت في دور الثمانية، أيضًا، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0 .

لم يتقابل الأهلي مع أي فريق إيفواري منذ 10 سنوات في نهائي كأس الكونفدرالية 2014 والتي توج بلقبها الأهلي، بينما كانت آخر مواجهاته مع الفرق الإيفوارية في دوري الأبطال عام 2008.

جدير بالذكر أن بداية المواجهات بين الأهلي وأندية كوت ديفوار، كانت في عام 1984، أمام فريق أسيك، في بطولة كأس الكؤوس على ملعب الأخير، وخسر يومها الأهلي بنتيجة 2-1، إلا أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز إيابًا بالقاهرة، بنتيجة 3-1 ليمر من عقبة أسيك، وكانت آخر نتيجة هي فوز الأهلي 1 – 0 في نهائي الكونفدرالية برأسية عماد متعب الشهيرة في الوقت القاتل.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ الجولة الأولى: الأهلي وستاد أبيدجان في القاهرة "26 أو 27 أو 28 نوفمبر".

ـ الجولة الثانية: أورلاندو الجنوب أفريقي والأهلي في جنوب أفريقيا " 6 ـ 7 ـ 8 ديسبمر".

ـ الجولة الثالثة: الأهلي وشباب بلوزداد في القاهرة "13 – 14 – 15 ديسمبر".

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد والأهلي في الجزائر "3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان والأهلي في كوت ديفوار "10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي وأورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة "17 – 18 – 19 يناير 2025".

يدافع النادي الأهلي عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، حيث فاز الفريق الأحمر في المباراة النهائية على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.