تحت رعاية الاتحاد المصرى للبادل.. ختام النسخة الأولي من بطولة المدارس

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات النسخة الأولي من بطولة المدارس للبادل تنس تحت رعاية الاتحاد المصرى للعبة بمشاركة 50 فريقًا يمثلون 13 مدرسه فى المراحل العمرية المختلفه .

اكد احمد الغتورى رئيس الاتحاد المصرى للبادل ان اقامه مثل هذه البطولات بين المدارس هى الاولى من نوعها فى رياضه البادل و هذا سيتيح فرصه كبيره للموهوبين فى هذه الرياضه على اظهار قدراتهم و موهبتهم.

وقام بتحكيم البطوله حكام من الاتحاد المصرى للبادل حرصا على توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين و العمل على انتشارها بين مختلف المدارس لتنفيذ خطة الدولة في اكتشاف ورعاية الموهوبين.