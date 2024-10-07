الزمالك يصطدم بالمصري وأنيمبا في مجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فريق المصري البورسعيدي.

وتضم مجموعة الزمالك كل من: المجموعة الرابعة: بلاك بولز - إنيمبا النجيري - المصري البورسعيدي - الزمالك

وتواجد نادي الزمالك في التصنيف الأول للبطولة بصفته حاملا للقب الموسم الماضي.

ونجح الزمالك في التأهل لدور المجموعات، بعد إقصاء فريق الشرطة الكيني، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 3\1.

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