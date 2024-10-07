شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة اليوم الإثنين، استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام منتخب موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليومية على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة حتى موعد السفر إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 من الشهر نفسه.

وانطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، أمس الأحد استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري ، وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا وجاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير، خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد، خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.