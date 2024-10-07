كولر يحتوي حزن يحي عطية الله بسبب الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن يحي عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي،دخل في حالة من الحزن بعد تفاعل الجماهير على صوره في مران الأمس.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كولر تحدث مع يحي عطية الله وطالبه بعدم التفكير فيما مضى والتركيز على بطولة السوبر المحلي".

وأختتم:" لاعبو الأهلي أكدوا ليحي عطية الله أن هذا طبيعي بعد خسارة السوبر الافريقي وأن جماهير الأهلي لا تهاجم شخصه ولكن هناك حزن بسبب خسارة البطولة فقط وعليه التركيز في السوبر المحلي لمصالحتهم وتحقيق اللقب".