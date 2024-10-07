جوزيه : قبل قدومي إلى الأهلي كانت اللاعيبة على "المزاج" وفرضت قواعد صارمة قادتنا للتاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفترة التي قضاها مع الأحمر وعلاقته بالجماهير المصرية.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على فضائية ام بي سي مصر 2: أقول لجماهير الأهلي كملوا بنفس الحرارة الكروية والشغف للنادي

الجمهور دايما هو اللاعب رقم 12 في صفوف الأهلي ، واضاف حاولت أتعلم العربي لكنه أصعب من البرتغالي

ونجحت في خلق جو أسري داخل فريق الأهلي وكان أحد أسباب فوزنا بـ21 لقب

وأردف : غيرت طريقة لعب الأهلي للفوز بالمباريات في إفريقيا وحققنا نتائج إيجابية، وكنت سعيد بغناء الجماهير لي (أعمله إيه مانويل جوزيه) ، مكنتش بقدر أمشي في الشارع بسبب حب جماهير الأهلي لي

واضاف: قبل ما أجي الأهلي كان كل واحد بيعمل اللي على مزاجه ولما جيت حطيت قواعد وأجبرت لاعبي الأهلي أن يكونوا محترفين ويفكروا في الفريق وليس الأمور الفردية ، من كان يخطئ في الأهلي كان يتم عقابه وكان في 4 أو 5 لاعبين مكانش علاقتي بيهم كويسة

واختتم : كنت أتعامل مع كوكبة من النجوم في الأهلي وقبل حضوري كانت اللاعيبة بتفكر في نفسها قبل الفريق، قولت للاعيبة الأهلي الفريق فوق أي لاعب وحتى المدرب نفسه و قولت للاعيبة الأهلي الجماعية هي اللي هتخلينا نكسب الألقاب والبطولات ، الزمالك كان يملك لاعبين ممتازين خلال فترة وجودي كمدرب للأهلي، ونجحت في خلقت طريقة لعب (3-4-3) سواء على أرضنا أو الخارج لتحقيق الانتصارات