بعد تصريحاته.. الأهلي يعرض القندوسي للبيع.. وإعادة تشكيل إدارة التعاقدات

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي، وقررت إدارة الكرة ما يلي:-

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

كان قندوسي قد كشف أن الأهلي فرض وكلاء بأعينهم في صفقة التفاوض مع مواطنه زين الدين بلعيد، وهو ما تسبب في فشل المفاوضات مع اللاعب وعدم قدومه إلى الجزيرة وفضل الخروج للاحتراف في أوروبا.