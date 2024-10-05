الفلسطيني عمر فرج يتغيب عن تدريبات الزمالك لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - غاب الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

جاء ذلك بسبب انضمام اللاعب لمنتخب فلسطين استعداداً لخوض مباراتي العراق والكويت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.