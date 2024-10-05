"عصام عبدالفتاح لم يحترمني".. تصريحات نارية لمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق، إنه أخبر الاتحاد المصري لكرة القدم بعمله كاستشاري مع الاتحاد اليوناني حين طلبوا منه رئاسة اللجنة.

وأضاف كلاتنبرج، في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق" مساء الجمعة:"كنت أعيش بشكل كامل في مصر وأتابع مهمتي الاستشارية في اليونان وقمت بإدارة أعظم المباريات الأوروبية بجانب السعودية والصين ولدي سجل حافل في المناسبات الكبرى".

وتطرق رئيس لجنة الحكام الأسبق لعمله بمصر، بنفيه ما يتردد عن فرض اسماء معينة عليه لتدير بعض المباريات، مبديًا سعادته بالعمل في مصر:"سعيد بالتقدم الذي قمت به في مصر رغم أنها طفيفة لمدة 6 أشهر فقط".

وأضاف الإنجليزي كلاتنبرج:"عصام عبد الفتاح قال في حقي كلمات ليس جيدة قبل وصولي ووجه بعض الاتهامات السيئة لي ولم يكن مرحبا بوجودي ولم يكن يحترمني كحكم والمباراة التي ذكرها كانت قبل قدومي ولم يكن هناك أي طلبات لمجاملة الأهلي أو الزمالك والعدالة كانت حق كل فريق".

وأتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه كان يرغب في تطوير منظومة التحكيم بمصر واتسمت فترة بالشفافية.

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