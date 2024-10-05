طلعت منصور: شاركت تحت قيادة الجوهري في 3 أماكن مختلفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب طلعت منصور، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج القلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا زملكاوي قبل أن أنضم للزمالك، وأنا اللاعب الوحيد الذي شارك تحت قيادة الجوهري في 3 أماكن مختلفة هي الزمالك والمصري والمنتخب الوطني".

وأضاف: "لن يأتي مدرب في تاريخ مصر مثل محمود الجوهري فهو كان مدرب مثلما يقول الكتاب".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.