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جدة - عمرو شويل رسميًا: دي ماريا يعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

أعلن نجم الأرجنتين، أنخيل دي ماريا، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 15 عامًا، توجهاً خلالها بالعديد من الألقاب مع منتخب بلاده.

ويأتي قرار اعتزال دي ماريا بعد تتويجه مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024، ليُسدل الستار على مسيرة دولية مليئة بالتألق والإنجازات.

خلال مسيرته الدولية، لعب دي ماريا 145 مباراة مع الأرجنتين، وسجل 31 هدفًا، وصنع 32 هدفًا.

من أبرز إنجازات دي ماريا مع المنتخب:

الفوز بكأس العالم 2022

الفوز بكوبتا أمريكا 2021 و 2024

الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008

الميدالية الفضية في كوبا أمريكا 2015 و 2016

وُصف دي ماريا بـ “رجل النهائيات” لتألقه في المباريات الحاسمة، حيث سجل في نهائي كأس العالم 2022، ونهائي كوبا أمريكا 2021، ونهائي الألعاب الأولمبية 2008.

عبّر دي ماريا عن سعادته وفخره بما حققه مع المنتخب، وشكر الجماهير على دعمها الدائم له.

لا شك أن اعتزال دي ماريا خسارة كبيرة لكرة القدم الأرجنتينية، لكنه سيظل رمزًا للإخلاص والتفاني، ونموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة.