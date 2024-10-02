الامارات | 9 أندية محترفة تسجل اسمها في «صفقات اللحظات الأخيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت فترة «الانتقالات الصيفية» حالة من التراجع، بعدما أغلق اتحاد كرة القدم عند الـ3:30 من مساء أمس الثلاثاء، أبواب الانتقالات للفترة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025، التي تم فتحها في الـ10 من شهر يوليو الماضي لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة، وفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة وتحت 23 عاماً، ولفئة الشباب دون 21 عاماً، فيما سجلت تسعة أندية محترفة اسمها في صفقات اللحظات الأخيرة.

وبلغ إجمالي حالات القيد التي سجلها اتحاد الكرة 1659، في الفترة الأولى الصيفية، وبنسبة أقل عما كانت في الموسم الماضي، والتي سجلت في تلك الفترة 1715 حالة تعاقد.

وكشف اتحاد الكرة أنه قد جرت 102 معاملة استبدال، و44 إعارة، و28 انتقال لاعب، و1418 تسجيل لاعب، و67 كشف قيد.

وقدمت أندية المحترفين 175 معاملة، بأقل مما كانت عليه في الموسم الماضي بـ23 معاملة، إذ بلغت حالات الاستبدال في الانتقالات الصيفية الحالية ثمانية لاعبين، وتسجيل 15 إعارة، وانتقال 13 لاعباً، وتسجيل 125 لاعباً، وقيد 14 آخرين.

الساعات الأخيرة

وكانت الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية قد شهدت تحركات واسعة من قبل عدد من أندية دوري أدنوك للمحترفين، فأعلن نادي العين تعاقده مع الأرجنتيني جينو إنفانتينو (21 عاماً)، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

كما أتم الوصل اتفاقه لضم الجناح جوناتاس سانتوس (22 عاماً) قادماً من العين على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وحسم الشارقة أمر المهاجم بالتعاقد مع الهولندي تايرون كونراد (27 عاماً)، قادماً من الدوري الصيني.

وتعاقد عجمان مع الدولي المغربي عبدالحميد صابيري (27 عاماً)، صانع ألعاب فيورنتينا الإيطالي، والذي لعب الموسم الماضي معاراً لنادي الفيحاء السعودي.

وانتقل الظهير الروماني كوستين أمزار (21 عاماً) إلى نادي النصر، قادماً من إف سي دينامو الروماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

واتفق نادي الوحدة مع النصر على انتقال لاعب الوسط، الكولومبي كيفن أغوديلو (25 عاماً)، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأعلن شباب الأهلي تعاقده مع البرازيلي ايغور غوميز (23 عاماً)، مدافع إنترناسيونال البرازيلي، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

كما انضم البرازيلي فينيسيوس ميلو (22 عاماً)، مهاجم سوكاريسكي الصربي، والبلجيكي جاي دي جوزينز (22 عاماً)، لاعب وسط فاسلاند بيفيرين البلجيكي، إلى صفوف الجزيرة.

وحضرت صفقات اللحظات الأخيرة على صعيد اللاعبين المواطنين، بتعاقد العروبة مع الحارس راشد عبدالله (24 عاماً) قادماً من خورفكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صفقات «العيار الثقيل»

في المقابل، شهد سوق الانتقالات الصيفية عدداً من صفقات «العيار الثقيل»، إذ يعد الجزيرة الأبرز في «الميركاتو» بتعاقده مع لاعب منتخب فرنسا السابق نبيل فقير قادماً من ريال بيتيس الإسباني، ولاعب منتخب مصر محمد النني قادماً من أرسنال الإنجليزي.

من جهته، أبرم شباب الأهلي صفقة مدوية بتعاقده مع لاعب منتخب إيران سردار أزمون قادماً من روما الإيطالي، أما العين فضم البرتغالي فابيو كاردوسو على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي في أبرز صفقاته.

أما على مستوى اللاعبين المواطنين، فتعد الصفقة الأبرز تعاقد النصر مع الهداف التاريخي للدوري الإماراتي علي مبخوت قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر، عقب منافسة قوية مع العديد من الأندية على كسب خدمات أسطورة «فخر أبوظبي»، وانتقال طحنون الزعابي وماجد سرور من الوحدة والشارقة إلى الوصل.