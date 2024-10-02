الامارات | هاريس: لم يتحدث معي أحد في الوصل حول رحيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، السويسري هاريس سيفيروفيتش، أنه لا صحة لما تردد حول أن إدارة النادي تحدثت معه حول الرحيل عن صفوف «الإمبراطور» قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يعلم شيئاً عن رغبة الوصل في الاستغناء عن خدماته، موضحاً: «علاقتي جيدة جداً مع النادي، ولم يتحدث معي أحد بشأن رحيلي خلال فترة الانتقالات الحالية».

وأضاف: «عقدي مستمر حتى نهاية الموسم، وأنا سعيد مع الوصل، وإذا كان هناك شيء بشأن عدم استمراري، سيكون الأمر في يد إدارة النادي».

وتحدث المهاجم الدولي عن خسارة الوصل أمام الأهلي السعودي، أول من أمس، بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «لعبنا أمام فريق قوي يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، لكن ورغم ذلك، الوصل لعب مباراة جيدة، لكن لم يحالفه التوفيق».

وأشار إلى أن تفاصيل المباراة أسهمت في زيادة صعوبتها، وقال: «إحراز الأهلي الهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق فقط، أربك حسابات الوصل، حيث حاولنا أن نعود إلى أجواء اللقاء، وصنعنا العديد من الفرص، ولكن لم نستغلها بشكل جيد ونترجمها إلى أهداف، قبل أن يدخل مرمانا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول».

وواصل حديثه: «الشوط الثاني شهد محاولات عديدة من الوصل، ولكن كما ذكرت التوفيق لم يحالفنا في إحراز الأهداف، وأرى أن الخسارة لا تعني أن الفريق حظوظه أصبحت ضعيفة في التأهل إلى الدور الثاني، خصوصاً أننا لعبنا مباراتين فقط، ولدينا ست مباريات أخرى متبقية».

ورداً على سؤال حول أن الخسارة أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري أثرت سلباً في الوصل، وأسباب خسارة الفريق مباراتين متتاليتين، قال: «لا أعتقد أن الخسارة أمام العين لها علاقة بهزيمتنا أمام الأهلي السعودي، وبشكل عام هذه هي كرة القدم، من الطبيعي أن يتعثر الفريق في بعض المباريات، والأهم هو كيفية نهوض اللاعبين مجدداً، والعودة إلى الانتصارات، إذ إننا يجب أن نغلق ملف هاتين المباراتين، ونبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام خورفكان في الدوري».

وأردف: «لا نشعر بالقلق على موسم الوصل، نحن في البداية والموسم طويل، وعلينا أن نتعلم من الأخطاء التي حدثت في المباراتين، وأن نتجنب تكرارها في المباريات المقبلة».

هاريس: لا أتحمل بمفردي مسؤولية غياب الأهداف

شدد هاريس على أنه لا يتحمل بمفرده مسؤولية عدم إحراز الوصل لأهداف أمام الأهلي السعودي، وقال: «كرة القدم لعبة جماعية، إذ إننا عندما نحقق الفوز، ننتصر جميعاً، والأمر نفسه بالنسبة إلى الهزيمة، الخسارة تكون لجميع أعضاء الفريق، وبالنسبة لي أعمل على القيام بواجباتي، وبالتأكيد من مهامي إحراز الأهداف، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، والفريق بأكمله يلعب من أجل الفوز وإحراز الأهداف، وعدم دخول الأهداف في مرمانا».

يذكر أن الوصل تلقى خسارته الأولى في البطولة القارية، بعدما كان قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز خارج أرضه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في طشقند، قبل أن يخسر أمام الأهلي السعودي في زعبيل، ويتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، بينما سيخوض الفريق مواجهة قوية في الجولة الثالثة خارج أرضه أمام الغرافة القطري في العاصمة القطرية الدوحة يوم 22 الجاري.