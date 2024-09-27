موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب المملكة أرينا لمتابعة المواجهة المرتقبة والنارية بين الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني بجانب مواطنه عطية محمد والتونسي خليل حساني حاملي راية بجانب الصومالي عمر أرتان حكماً رابعاً بجانب طاقم تقنية الفيديو من جنوب أفريقيا.

ويتجدد الصدام بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي بعد 30 عاماً منذ نسخة 1994 كما أن الأهلي هو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 مرات مقابل 4 ألقاب للزمالك.

وتدور المواجهة الثالثة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بعد الفوز الذي حققه الأهلي مع كولر على حساب جوميز بنتيجة 2-0 في نهائي كأس مصر بينما فاز الزمالك بمباراة الدوري بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي عبر قناة إم بي سي مصر بتعليقي فارس عوض ومدحت شلبي، بينما تنقل المواجهة عبر قناة بين سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

أول بطل لكأس السوبر

أول من فاز بالبطولة بنظامها القديم فريق أفريكا سبورت بطل ساحل العاج عام 1993 وهو يعتبر أول فريق فاز بها على ملعبه.. ثم فريق الزمالك في النسخة التالية عام 1994 في جنوب أفريقيا كأول فريق يفوز باللقب على ملعب محايد

أما آخر من فاز باللقب بنظامها القديم فريق أنيمبا النيجيري عام 2004 .. ونفس الفريق فاز بأول نسخة بالنظام الجديد (بطل أبطال الدوري مع بطل الكونفدرالية) وذلك عام 2005

وأول من فاز بلقب البطولة خارج ملعبه هو فريق النجم الساحلي عام 1998 وكانت في المغرب.. ويعتبر فريق الرجاء المغربي أول من فاز بلقب البطولة خارج القارة وذلك عام 2019 في قطر.