الامارات | 4 نقاط إيجابية للصافرة الأجنبية في الجولة الثالثة من الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن الصافرة الأجنبية قادت قمتي الوصل مع النصر وشباب الأهلي مع الوحدة ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين من دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجتي المباراتين اللتين لم تشهدا حالات مثيرة للجدل، في الظهور الأول للتحكيم الأجنبي في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أربع نقاط إيجابية ميّزت قيادة الحكمين الأجنبيين للمباراتين الكبيرتين، وهذه النقاط تعد أساس نجاح أي حكم في إدارة أي مباراة، تمثلت في قوة الشخصية منذ بداية أحداث المباراتين، فضلاً عن السيطرة على المجريات من خلال القرارات التحكيمية السليمة، والوجود بالقرب من الحالات، والتفاعل مع اللاعبين، إضافة إلى زيادة الوقت الفعلي في المباراتين من خلال سرعة اللعب، وإيصال المباراتين إلى بر الأمان دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة».

وقاد مباراة الوصل مع النصر التي انتهت بفوز الأول 3-1، طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي فيليكس زواير، فيما قاد مباراة شباب الأهلي مع الوحدة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 5-4 طاقم تحكيم هولندي بقيادة الحكم الدولي داني ماكيلي.

وأضاف عبدالله العاجل: «على الرغم من أن المباراتين كانتا من العيار الثقيل، فإن الصافرة الأجنبية نجحت في إدارة المباراتين».

وأكمل: «الأطقم التحكيمية المساعدة، وكذلك غرفة الحكم الفيديو (الفار) ساعدت على إنجاح إدارة المباراتين».

وسجلت الصافرتان الألمانية والهولندية في الجولة الثالثة الظهور رقم 30 في الدوري الإماراتي، منذ إعلان الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في أكتوبر 2021، علماً أن الأندية كانت قد اعتمدت في مبارياتها ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدوري هذا الموسم على أطقم تحكيم محلية، نظراً لخلو المواجهات في الجولتين السابقتين من أي مباريات قوية وحساسة.

وشهدت مباراة الوصل مع النصر إخراج الحكم فيليكس البطاقات الصفراء مرتين، إحداهما للاعب النصر موسى ندياي، والثانية للاعب الوصل كايو كانيدو كوريا، فيما شهدت مباراة شباب الأهلي مع الوحدة إخراج حكم اللقاء البطاقات الصفراء ثلاث مرات للاعبي شباب الأهلي كارتابيا ولوكا ميليفوجوفيتش وسردار أزمون.

ويعد الموسم الرياضي الحالي هو الرابع على التوالي الذي يظهر فيه التحكيم الأجنبي ضمن مباريات الدوري، علماً أن كلفة طاقم التحكيم الأجنبي تبلغ 170 ألف درهم، يقوم بدفعها النادي الذي يتقدم بطلب الطاقم.

ووفقاً للآلية المحدثة التي كان قد أعلنها اتحاد كرة القدم، فإنه يحق للأندية طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في أي مباراة في مسابقة كأس رئيس الدولة، ومسابقات رابطة المحترفين، دون تحديد حد أقصى للطلبات.

النقاط الإيجابية الـ 4

1- قوة شخصية الحكم منذ بداية أحداث المباراتين.

2- السيطرة على مجريات أحداث المباراتين من خلال القرارات التحكيمية السليمة.

3- زيادة الوقت الفعلي من خلال سرعة اللعب.

4- عدم ارتكاب أي أخطاء تحكيمية مؤثرة.