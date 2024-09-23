بطلب من جوميز.. أحمد مجدي يوجه تعليمات فنية لهذا الثنائي بخصوص مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طلب المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، من مساعده أحمد مجدي عقد ثنائي فريقه سيف الجزيري وناصر ماهر.

ومنح جوميز، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك اليوم الإثنين، مساعده أحمد مجدي تعليمات فنية لثنائي الفريق سيف الدين الجزيري وناصر ماهر في منتصف التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق اليوم، لتنفيذ بعض المهام المطلوبة منهما في الملعب.

وواصل فريق الزمالك اليوم تحضيراته الميدانية والفنية في حضور لأعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي على كأس السوبر الأفريقي مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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