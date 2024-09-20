شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يرافق بعثة الزمالك إلى السعودية ويطير إلى ألمانيا بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يسافر محمود حمدى الونش ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى السعودية بصحبة بعثة الأبيض التى تستعد لخوض لقاء السوبر الأفريقى ، أمام الأهلى المقرر له الجمعة المقبل.

ويطير الونش إلى ألمانيا بعد مباراة السوبر الأفريقى للاطمئنان على جراحة الصليبى مع الطبيب المعالج، وبعدها يعود اللاعب إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية استعدادا للمشاركة فى المباريات.

ويرغب الونش فى عدم العودة إلى الملاعب حتى يكون فى أتم الجاهزية الفنية والبدنية حتى لا يتعرض لنفس الموقف السابق، والذى داهمه فيه الصليبى مرتين متتالتين، حيث نسق اللاعب مع مديره الفنى على عدم الاستعجال فى العودة إلى التدريبات.

ويمنى جوزيه جوميز النفس في تجهيز الونش بالشكل الأمثل تمهيداً للدفع به على فترات في المباريات، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.