شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته للهلال الليبى وتعليمات خاصة من على ماهر للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الخميس، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام ضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات أكثر من مرة ومنح التعليمات الفنية للاعبين لتصحيح الأخطاء، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز ، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.



كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري عن ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.