فيدرر يقول إن الاعتزال يمكنه أن يشعرك وكأنك غريب في كرة المضرب

الرياص - اسماء السيد - برلين : قال أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر الأربعاء إن البقاء على اتصال بعالم الكرة الصفراء بعد الاعتزال ساعده على تجنّب الشعور و"كأنه غريب"، وذلك قبل انطلاق كأس ليفر هذا الأسبوع في برلين.

واعتزل فيدرر الذي ساهم في إنشاء البطولة، اللعب في كأس ليفر بالذات في لندن قبل عامين، لكنه بقي على ارتباط باللعبة كسفير للبطولة.

وكشف السويسري البالغ 43 عاما للصحافيين عن سعادته "لأنني عدت فورا إلى بعض البطولات".

وأضاف "أشعر أنني تجاوزت مرحلة الاعتزال بسرعة، وعندما أتجوّل في مواقع كرة المضرب، ما زلت أشعر أنني أنتمي إلى هناك. لا أشعر كأنني غريب، وهذا شيء جيد لأنه يمكن أن تشعر بذلك بسرعة كبيرة".

وتابع المتوّج بـ20 لقبا في البطولات الكبرى "الناس واللاعبون يسألونك +ماذا تفعل هنا؟+ وتشعر كأنك تقول +بالضبط، إذا استمررتم في التحدث بهذا الشكل، لن أعود أبدا+".

وأردف "أنا سعيد لأنني ما زلت أشعر بالراحة في هذا النوع من البيئة، لأنه سيكون من الأسهل كثيرا البقاء في المنزل والشعور بالراحة هناك، وإدراك أنك لم تعد بحاجة إلى أن تشارك في دورة بعد الآن".

وأشاد فيدرر بالإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث، مشيرا إلى أنهما يستحقان المتابعة في بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.

وأعرب فيدرر عن أمله في عودة زملائه المعاصرين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال، اللذين سيغيبان عن كأس ليفر.

وقال "مع رافا، لا نعلم، يبقى أن نرى. من الصعب عليّ التنبؤ بشأن رافا نظرا لقلة مشاركاته هذا العام. أما نوفاك، بفوزه بالأولمبياد ولعبه موسما كاملا تقريبا، لم يتوقف بسبب الإصابات، بل اختار اللعب أقل، وهو أمر طبيعي عندما تكبر في السن. أشعر أن لديه فرصا في المستقبل".

وأشار السويسري إلى تطلّعه إلى بطولة أستراليا معتبرا أن ديوكوفيتش سيكون من المرشّحين للفوز باللقب إلى جانب سينر وألكاراس.

وكان نادال انسحب من كأس ليفر بسبب الإصابة، لكن مواطنه ألكاراس سيشارك في "فريق أوروبا" ضد "فريق العالم".

وعلّق فيدرر على مستوى الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ثانيا عالميا والذي سيلعب مع الفريق الأوروبي أيضا "أرى شخصا يلعب بشكل دفاعي جدا في الأوقات التي تهم. أعتقد أن زفيريف يجب أن يذكّر نفسه بمحاولة عدم اللعب بأسلوب دفاعي مفرط، ثم أعتقد بصدق أن شيئا عظيما قد يتحقق بالنسبة له".