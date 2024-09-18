"معاناة وصيام عن التهديف".. ماذا قالت المواقع الأجنبية عن أداء محمد صلاح ضد ميلان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك المحترف المصري صلاح مع ليفربول بشكل أساسي ضد ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ولم يساهم صلاح في هذا الفوز.

وعلقت المواقع الأجنبية على أداء محمد صلاح في المباراة، وكتب موقع "دزاير سبورت": " 574 يوما | معاناة محمد صلاح مستمرة في دوري الأبطال".

وذكر الموقع، أن صلاح قدم أداءا جيدا على الصعيد الهجومي، إلا أن صيامه عن التهديف في المسابقة يمتد إلى 574 يوما متتاليا، ويعيش اللاعب أسوأ فترة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، إذ وصل إلى 574 يوما دون تسجيل أي هدف.

وحصل صلاح على تقييم 7.5/10 من موقع"GiveMeSport"، وذكر أنه أضاف ضرارة في الخط الهجومي، وواصل براعته طوال المباراة وفاز بأغلب المواجهات التي خاضها على الأرض.

وأضاف موقع "FootballFanCast"، أن أرني سلوت المدير الفني لليفربول، يجب أن يتخلى عن محمد صلاح.

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