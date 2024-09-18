شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يخوض المرحلة الأولى من التأهيل من جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل كريم فؤاد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وإجراء عملية جراحية في ألمانيا منذ فترة، ويخوض المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

ويؤدي كريم فؤاد البرنامج العلاجي المحدد له من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية، حيث سيتحدد خلال الأيام القادمة المكان الذي سيؤدي فيه المرحلة الثانية من فترة التأهيل، من أجل التعافي من إصابة الصليبي والعودة مجدد للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب