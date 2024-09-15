ملف رياضة الخليج 365.. تطورات مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم أسامة جلال.. وحيرة كولر في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تطورات مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم أسامة جلال، وحيرة كولر في مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

"مغالاة بيراميدز".. الخليج 365 يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم أسامة جلال

شهدت الأسابيع الماضية تفاوض نادي الزمالك مع بيراميدز لضم أسامة جلال خلال الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حيرة السويسري.. كيف يفكر كولر في مواجهة جورماهيا الكيني؟

أنهى لاعبو فريق الأهلي تدريباتهم عصر اليوم السبت، في نيروبي عاصمة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خليل البلوشي يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق

حرص المعلق العماني خليل البلوشي، على تقديم واجب العزاء إلى كل أسر ضحايا القطارين، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمير سعودي يرد على اتهامه بمحاولة قتل فهد المولد

رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على الاتهامات التي وجهت له بشأن علاقته بسقوط فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عبدالله السعيد يؤمن فوز الزمالك على الشرطة الكيني بالكونفدرالية

فاز فريق الزمالك بهدف نظيف على مستضيفه الشرطة الكيني خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ينتظر نهاية عقده".. أحد أندية أوروبا يهتم بضم محمد صلاح

يهتم باريس سان جيرمان، بضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم التجديد مع ناديه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يوضح طبيعة إصابة محمد شحاتة في مباراة الشرطة الكيني

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، حجم إصابة لاعبهم محمد شحاتة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول لاعب في التاريخ".. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

سجل هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الظهور الأول لمحمد أبو تريكة على شاشة التلفاز بعد خضوعه لعملية جراحية (صور)

عاد النجم محمد أبو تريكة، للظهور على الشاشة مرة أخرى، في قنوات "بي إن سبورتس" لتحليل المباريات، بعد غيابه لفترة بسبب إجراء عملية جراحية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بثنائية.. مرموش ينقذ فرانكفورت من فخ التعادل مع فولفسبورج بالدوري الألماني (فيديو)

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالث من الدوري الألماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خسارة بثنائية.. ماذا قدم عبد المنعم في أول مباراة له كأساسي مع نيس؟

شهدت مباراة نيس ومارسيليا التي أقيمت اليوم السبت، مشاركة المدافع المصري محمد عبد المنعم للمرة الأولى بشكل أساسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يوضح سبب استبدال الجزيري وناصر ماهر في بداية الشوط الثاني من مباراة الشرطة

تحدث أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفوز على فريق الشرطة الكيني بهدف نظيف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا