الامارات | فلسطين تصمد أمام صاحب أفضل إنجاز آسيوي في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت فلسطين بنقطة ثمينة أمام منتخب كوريا الجنوبية، صاحب أفضل إنجاز آسيوي في المونديال (رابعة نسخة 2002)، بعد تعادلها من دون أهداف مع "محاربي تايغوك" في سيول ضمن المجموعة الثانية.

وفي مشاركتها الأولى في الدور الثالث، لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالمياً أمام المضيف الأحمر المصنف 23، وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن الثلاثاء في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها في ظل الحرب الدائرة في غزة، توقّف الدوري المحلي وعدم ارتباط بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني في أندية راهناً.

واعتقد المنتخب الزائر أنه هز الشباك أمام 66 ألف متفرج على استاد كأس العالم، بيد أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.

وبدا التعب على لاعبي فلسطين في الشوط الثاني، فاكتفوا بالهجمات المرتدة. أهدر لي كانغ-إن فرصة سانحة ثم حرمه الحارس المتألق رامي حمادة مجددا من التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 74.

وكان عدي الدباغ قريباً من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، لكن تمريرته لوسام أبو علي في وضع انفراد أنقذها الحارس جو هيون-وو (90+2)، وحافظ لاعبو المدرب التونسي مكرم دبوب على التعادل حتى صافرة النهاية من مباراة المجموعة الثانية

وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى حزيران/يونيو 2025. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي