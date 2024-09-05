الامارات | الإمارات تثأر وتكسر عقدة 9 سنوات.. تعرف إلى أخر فوز للأبيض على قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثأر المنتخب الإماراتي لهزيمته التاريخية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الدور نصف النهائي في كأس آسيا 2019، عندما فاز العنابي وقتها على أصحاب الأرض والجمهور برباعية نظيفة في انتصار تاريخي للمنتخب القطري، مهد له الطريق للفوز بكأس آسيا بعد ذلك على حساب اليابان.

ونجح الأبيض في الثأر وتحقيق فوزا ثمينا على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالدوحة،

في بداية مشوار المنتخبان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وأقيمت على ملعب أحمد بن علي.

وبعد أكثر من 5 سنوات، نجح المنتخب الإماراتي في رد الدين لنظيره القطري بالفوز عليه في عقر داره على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق الإمارات فوزه الأول على قطر في المواجهات الدولية المباشرة منذ آخر انتصار له في 2015، بنتيجة 4 / 1 ضمن نهائيات كأس آسيا التي جرت في استراليا، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز على العنابي في 4 مباريات متتالية.

ووصل عدد أهداف الأبيض لـ 38 هدفا في شباك قطر، مقابل 46 للعنابي بعد هدف إبراهيم الحسن في مرمى خالد عيسى، ورفع منتخب الإمارات عدد انتصاراته لـ 10 أمام 14 انتصارا لقطر خلال جميع مواجهات المنتخبين.

ومن المقرر أن يتأهل من هذه المجموعة التي تضم كل من الإمارات وقطر وإيران وكوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغيزستان، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني لنهائيات كأس العالم، في حين سينضم أصحاب المركزين الثالث والرابع لملحق الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.