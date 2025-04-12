شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين أمريكا وإيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عُمان الشقيقة للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم المملكة لهذه الجهود، ولاتباع نهج الحوار سبيلًا لإنهاء جميع الخلافات الإقليمية والدولية.
وعبرت المملكة عن تطلعها بأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.