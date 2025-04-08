شكرا لمتابعة خبر عن حكم قيام الفتاة بالصلاة والصيام مع وجود إفرازات بنية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم قيام الفتاة بالصلاة والصيام مع وجود إفرازات بنية.

وقال الشيخ السبر خلال استضافته على قناة الرسالة: “إذا كانت هذه الإفرازات بعد الطهر من الحيض، ورأت الطهر بعد القصة البيضاء أو الطهر لمدة يوم وليلة، ثم إذا رأت بعد هذا الطهر كدرة صفراء أو بنية أو دم أحمر، فكل هذه ليست بحيض”.

وأكد الشيخ علي أن الفتاة يجب أن تصلي وتصوم، وأن صومها وصلاتها صحيحان، ولا شيء عليها، وذلك استنادًا إلى قول عطية الأنصارية رضي الله عنها وهي من الصحابة: “كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا”. ومعنى ذلك: أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم رأت كدرة أو صفرة، فإنها لا تعتبرها حيضًا، بل تصلي وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول؛ تستنجي منها وتتوضأ لكل صلاة.