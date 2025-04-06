شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن فهد يحتفل بعقد قرانه على كريمة الأمير مشعل بن ماجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بعقد قرانه على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأقيم عقد القران بحضور عدد كبير من الأمراء والمسؤولين في الدولة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة والمباركة للعروسين.

وقام حساب أخبار آل سعود الموثق في منصة إكس بتقديم التهنئة للأمراء وكتب: “نبارك ونهنئ صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بعقد قرانه على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ألف مبروك، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير وتوفيق”.