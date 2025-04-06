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الأمير تركي بن فهد يحتفل بعقد قرانه على كريمة الأمير مشعل بن ماجد

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الأمير تركي بن فهد يحتفل بعقد قرانه على كريمة الأمير مشعل بن ماجد

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الرياض - علي القحطاني - احتفل صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بعقد قرانه على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأقيم عقد القران بحضور عدد كبير من الأمراء والمسؤولين في الدولة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة والمباركة للعروسين.

وقام حساب أخبار آل سعود الموثق في منصة إكس بتقديم التهنئة للأمراء وكتب: “نبارك ونهنئ صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بعقد قرانه على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ألف مبروك، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير وتوفيق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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