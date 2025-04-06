شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: سحب رعدية على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة.

وقال الباحث من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “وفقاً للمراصد، مساء اليوم الأحد ليلة الاثنين 9 شوال 1446هـ الساعة 7:30، توجد سحب رعدية على حائل وشمال القصيم وجنوب شرق مكة وسحب ممطرة شمال وأقصى شمال وشمال غرب منطقة الرياض وشمال الشرقية تبشرنا بالأمطار والسيول”.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن مرور المملكة بطقس سيئ، مشيرًا إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصل إلى سيول، مصحوبة بزخات من البرد الشديد على معظم أنحاء المملكة.

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