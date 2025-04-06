شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الإصابة بـالزكام ونزلات البرد تكثر في مثل هذا الوقت من السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إن الإصابة بـالزكام ونزلات البرد تكثر في مثل هذا الوقت من السنة.

وأشار إلى أن مقولة “رَشْحُ الصيف أَحَدُّ من السيف” عبارة متوارثة تُشير إلى أن الزكام في فصل الصيف أشد إزعاجًا وأقوى تأثيرًا من الزكام في الشتاء، رغم أنه يبدو غير متوقع في الأجواء الحارة.

وأضاف أن الإصابة بـالزكام ونزلات البرد يكثر في مثل هذا الوقت من السنة، لأسباب متعددة، وقد يكون منها النباتات الربيعية.