شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: شراكة بين الأسرة والمدرسة والإعلام للحد من ظاهرة الغياب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المدرب والمستشار التربوي والأسري، الدكتور هادي بحاري، عن أهمية دور المنزل والأسرة في توعية الطلاب بالالتزام الدراسي والحد من انتشار ظاهرة الغياب المتكرر.

وقال الدكتور هادي بحاري، من خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، إن المنزل والأسرة لهما الدور الأكبر في الحد من ظاهرة الغياب ويجب عليهما الالتزام ومساعدة المدرسة ، كما يجب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر التوعية بأهمية الانضباط.

وتابع المستشار: “على الأسرة أن تنظر إلى الأسبوع الأول والأسبوع الأخير كأهم الأيام، ويجب أن تكون هناك شراكة بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ، وفي اعتقادي، القضية مكمنها الرئيسي يكمن في الوعي، وأعتقد أن الجميع يحتاج إلى الوعي ” .