شكرا لمتابعة خبر عن وصية رجل الأعمال عبدالله العثيم لأولاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوصى رجل الاعمال عبدالله بن صالح العثيم بصرف هبة من التركة للذرية بمقدار نصيبهم من مورثهم.

ونشرت مؤسسة عبد الله العثيم وأولاده الخيرية صورة من وصية عبدالله بن صالح العثيم والتي جاءت منها”إذا توفى أحد أبنائي أو بناتي الوارثين من البطن الأول حال حياتي، فأوصي بأن يصرف لذريتهم هبة من التركة بمقدار نصيبهم من مورثهم ويعاملون كما لو كانت وفاة مورثهم وقعت بعد وفاتي .

وأضافت الوصية” سواء بسواء ومنعاً لأي لبس فإن المقصود بذرية ابني أو ابنتي المتوفي قبلي هم أبناؤه وبناته فقط ومن لم يعقب فلا يدخل بقية ورثته في هذه الهبة”٠