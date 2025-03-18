السعودية | بحوكمة عالية وتقنيات متقدمة.. منصة “إحسان” تتيح التبرع في أعمال الخير خلال 10 ثوانٍ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل منصة إحسان جهودها في تمكين العمل الخيري رقميًا، عبر حلول مبتكرة تسهّل التبرع وتعزز من كفاءة إيصال الدعم لمستحقيه، بالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الخيري من خلال استثمار البيانات والتقنيات الحديثة لتنظيم وتسريع عمليات التبرع، مما يجعلها الوجهة الأولى للمحسنين في المملكة.

وتقدم منصة إحسان مجموعة من البرامج، التي تتيح للمحسنين خيارات متنوعة للمساهمة في تعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري، بما في ذلك برنامج الحملات، الذي يتيح للأفراد والجهات بإطلاق حملات لجمع التبرعات في مجالات متعددة، وبرنامج الهدية، الذي يتيح التبرع باسم الآخرين في المناسبات المختلفة كبديل للهدايا التقليدية، إضافة إلى برنامج التبرع الدوري، الذي يسمح بإعداد تبرعات منتظمة يتم استقطاعها آليًا على فترات محددة؛ لضمان استمرارية العطاء دون الحاجة إلى تنفيذ العملية يدويًا في كل مرة.

وتوفر المنصة خدمة التبرع السريع، التي تتيح للمستخدمين إتمام تبرعاتهم في غضون 10 ثوانٍ فقط، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو إدخال بيانات إضافية، مما يجعل العطاء أكثر سهولة وسرعة.

وتسهم أيضًا في تسهيل أداء الفرائض الدينية من خلال برنامج الزكاة، الذي يمكّن المستخدمين من حساب وإخراج زكاتهم بسهولة، وتوكيل منصة إحسان من إخراج زكاة الفطر وتوزيعها للمستحقين بتنفيذ من الجمعيات الشريكة في وقتها الشرعي، إضافة إلى برامج مثل الأضاحي، الذي يتيح تنفيذ الأضحية والعقيقة والفدية والهدي عبر المنصة لتصل إلى مستحقيها في وقتها المحدد أيضًا، إضافة إلى خدمة تطهير الأسهم التي تمكّن المستثمرين من تصفية أموالهم من الشبهات المالية بطريقة مضمونة.

وتتيح منصة إحسان إمكانية التبرع لصيانة وترميم المساجد وتوفير مستلزماتها، لضمان راحة المصلين عبر بوابة العناية بالمساجد.

ويأتي صندوق إحسان الوقفي مع تنامي الوعي بأهمية استدامة العمل الخيري؛ الذي يتيح فرصًا وقفية تضمن استمرار الدعم للمشاريع الخيرية، عبر استثمار التبرعات وصرف العائد منها على أوجه البر.

يذكر أن منصة إحسان تعتمد على حلول تقنية متقدمة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز ثقافة العطاء وتمكين الخير ليكون أقرب وأسهل وأكثر أثرًا.

وفي ذات السياق تواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة استقبال مساهمات المحسنين والباذلين خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني https://ehsan.sa/ عبر الرقم الموحد 8001247000.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط