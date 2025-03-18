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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 581 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي بجمهورية لبنان

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 581 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي بجمهورية لبنان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 581 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة البقاع الغربي بجمهورية لبنان، استفاد منها 2.900 فرد، من مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية لبنان للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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