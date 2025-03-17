شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعيد تأهيل طريق يخدم 5 ملايين يمني والان نبدء بالتفاصيل

مشروعات تأهيل الطرق في اليمن

مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الدمام - شريف احمد - أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تأهيل الطريق الذي يربط محافظة تعز بعدة محافظات.وأكد أنه يعد شريانًا حيويًا، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني.وسيسهم المشروع في التنقل الآمن للمركبات، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سلع غذائية ودوائية وغيرها، وخفض تكاليفها مع اختصار مدة السفر.كما يوفر أيضًا فرص عمل فورية، ويخدم عدة قطاعات اقتصادية وخدمية وتعليمية وغيرها.وجاء مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد للتخفيف من المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق وسوء قنوات تصريف مياه الأمطار فيه، وتدهور طبقات الأسفلت في أجزاء كبيرة منه.ويأتي الطريق بطول يقارب 9 كيلومترات، بفارق منسوب 1000 متر من أعلى الطريق حتى نهايته، ويفتقر إلى عناصر السلامة المرورية، مثل: الحواجز الخرسانية لحماية المركبات، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه وإنشاء قنوات جديدة لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق.وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 264 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في مختلف المحافظات اليمنية.