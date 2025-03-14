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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب أنظمة الحرائق والإسعافات.. أبرز اشتراطات المصليات في مباني الضيافة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية في المنطقة المركزية، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف وضع معايير واضحة لتنظيم وتصميم المصليات في مباني الضيافة السياحية، بما يحقق استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين وفق رؤية المملكة 2030، وبما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.
كما ينص الدليل على إعفاء المباني التي توفر المصلى بالدور الأرضي من بعض المتطلبات مثل مواقف السيارات وغرف الكهرباء على الواجهة الرئيسية، شريطة الالتزام بطراز عمارة مكة المعتمد، على أن يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل لجنة مختصة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، فقد حدد الدليل ضرورة تخصيص مصليات في الدور الأرضي وأدوار الخدمة، على أن تستوعب هذه المصليات نسبة لا تقل عن 50% من عدد المصلين المطلوب، مع ضمان أن تكون المصليات في مستوى ساحات الصلاة لتحقيق استمرارية الصفوف.
وينبغي توفير النسبة المتبقية من المصلين في الأدوار المتكررة. كما يتم إعفاء المباني التي توفر المصلى بالدور الأرضي من بعض الاشتراطات، على أن يتم تقييم كل حالة من قبل لجنة تنسيقية مشتركة.
يتطلب تشغيل المصليات في مباني الضيافة السياحية تنسيقًا مشتركًا مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزارة المالية، الدفاع المدني، وأمانة العاصمة المقدسة، لضمان وضع خطة لإدارة تدفقات الحشود بطريقة آمنة وفعالة.
كما يجب أن لا يقل عرض الممر الرئيسي المؤدي إلى المصلى عن ثلاثة أمتار، مع تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المحددة. وينبغي أن تكون هناك مداخل ومخارج منفصلة لمصليات الرجال والنساء، مع وضع علامات إرشادية واضحة للمصلين.
إضافة إلى تنظيم حركة الدخول والخروج من المصلى بطريقة تضمن الانسيابية وتجنب الازدحام، ويُشترط أن يكون المصلى قريبًا من المداخل الرئيسية ليسهل الوصول إليه.
حدد الدليل مساحة نصيب الفرد داخل المصلى بناءً على دراسة تطبيقية تهدف إلى تحقيق راحة المصلين، ويجب احتساب عدد وحدات الوضوء ودورات المياه بناءً على عدد الزوار، بحيث يتم توفير وحدة وضوء لكل 35 مصليًا بمساحة 1,2 متر مربع للوحدة.
فيما يجب توفير دورة مياه لكل 25 مصليًا بمساحة 2 متر مربع لكل دورة مياه، مع تخصيص دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.
فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمصليات في مباني الضيافة القائمة، يجب أن تستوعب المصليات 100% من إجمالي عدد نزلاء المبنى، بالإضافة إلى 30% من عدد المصلين من خارج النزلاء كحد أدنى.
أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فيجب أن تستوعب المصليات 100% من عدد النزلاء، إضافة إلى عدد مصلين من خارج النزلاء بنسبة تعادل 100% من عدد النزلاء.
يشدد الدليل على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي فيما يخص الجوانب الإنشائية، مع استخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وعزل الأسطح المعدنية وأسياخ التسليح في العناصر الخرسانية لضمان المتانة والاستدامة.
كما يتوجب الالتزام بالكود السعودي للحماية من الحرائق، بما يشمل تركيب أنظمة إطفاء حريق متكاملة، مع تحديد مسارات الهروب والمخارج وفق معايير السلامة المعتمدة.
يُلزم الدليل أيضًا باستخدام مواد مقاومة للحريق في بناء المصليات، مع مراعاة تهوية المكان بشكل مناسب لضمان راحة المصلين.
ويجب أن تشمل المصليات تجهيزات طبية للإسعافات الأولية، مع وضع لوحات إرشادية توضح مواقع الإسعافات ومخارج الطوارئ.
تؤكد الاشتراطات على ضرورة الالتزام بكود الميكانيكا السعودي فيما يخص التهوية، مع تصميم منظومة التهوية وفق أحدث المعايير الدولية، مثل معيار «ASHRAE 170-2017».
كما يجب أن تعمل أنظمة التهوية والتكييف على مدار 24 ساعة، بما يضمن تحقيق درجات حرارة مناسبة للمصلين، وفق ما هو معتمد في كود الطاقة السعودي.
كما يجب التأكد من بقاء ممرات الهروب خالية من العوائق وإجراء فحوصات دورية للمعدات لضمان جاهزيتها في أي وقت.
ويمثل دليل الاشتراطات الجديد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، حيث يهدف إلى تحقيق بيئة أكثر تنظيمًا للمصلين داخل مباني الضيافة السياحية، ما يسهم في تحقيق تجربة مريحة وآمنة للزوار والمعتمرين.
كما يعكس هذا الدليل حرص المملكة على توفير معايير عالمية في تصميم أماكن العبادة، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تطوير مكة المكرمة وفق رؤية 2030.
وذلك بهدف وضع معايير واضحة لتنظيم وتصميم المصليات في مباني الضيافة السياحية، بما يحقق استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين وفق رؤية المملكة 2030، وبما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.
اشتراطات في المباني القائمةوفقًا للدليل الجديد، يتعين على المباني الفندقية والضيافة السياحية القائمة تخصيص الدور الأرضي ليكون مصلى، وإذا تعذر ذلك، فيمكن تخصيص أدوار الخدمة المطلة على الحرم المكي الشريف لهذا الغرض.
كما ينص الدليل على إعفاء المباني التي توفر المصلى بالدور الأرضي من بعض المتطلبات مثل مواقف السيارات وغرف الكهرباء على الواجهة الرئيسية، شريطة الالتزام بطراز عمارة مكة المعتمد، على أن يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل لجنة مختصة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة.
اشتراطات في المشاريع المستقبلية
أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، فقد حدد الدليل ضرورة تخصيص مصليات في الدور الأرضي وأدوار الخدمة، على أن تستوعب هذه المصليات نسبة لا تقل عن 50% من عدد المصلين المطلوب، مع ضمان أن تكون المصليات في مستوى ساحات الصلاة لتحقيق استمرارية الصفوف.
وينبغي توفير النسبة المتبقية من المصلين في الأدوار المتكررة. كما يتم إعفاء المباني التي توفر المصلى بالدور الأرضي من بعض الاشتراطات، على أن يتم تقييم كل حالة من قبل لجنة تنسيقية مشتركة.
تنظيم حركة الوصول إلى المصليات
يتطلب تشغيل المصليات في مباني الضيافة السياحية تنسيقًا مشتركًا مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزارة المالية، الدفاع المدني، وأمانة العاصمة المقدسة، لضمان وضع خطة لإدارة تدفقات الحشود بطريقة آمنة وفعالة.
كما يجب أن لا يقل عرض الممر الرئيسي المؤدي إلى المصلى عن ثلاثة أمتار، مع تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المحددة. وينبغي أن تكون هناك مداخل ومخارج منفصلة لمصليات الرجال والنساء، مع وضع علامات إرشادية واضحة للمصلين.
إضافة إلى تنظيم حركة الدخول والخروج من المصلى بطريقة تضمن الانسيابية وتجنب الازدحام، ويُشترط أن يكون المصلى قريبًا من المداخل الرئيسية ليسهل الوصول إليه.
المعايير المساحية والفراغية للمصليات
حدد الدليل مساحة نصيب الفرد داخل المصلى بناءً على دراسة تطبيقية تهدف إلى تحقيق راحة المصلين، ويجب احتساب عدد وحدات الوضوء ودورات المياه بناءً على عدد الزوار، بحيث يتم توفير وحدة وضوء لكل 35 مصليًا بمساحة 1,2 متر مربع للوحدة.
فيما يجب توفير دورة مياه لكل 25 مصليًا بمساحة 2 متر مربع لكل دورة مياه، مع تخصيص دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.
فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمصليات في مباني الضيافة القائمة، يجب أن تستوعب المصليات 100% من إجمالي عدد نزلاء المبنى، بالإضافة إلى 30% من عدد المصلين من خارج النزلاء كحد أدنى.
أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فيجب أن تستوعب المصليات 100% من عدد النزلاء، إضافة إلى عدد مصلين من خارج النزلاء بنسبة تعادل 100% من عدد النزلاء.
اشتراطات الإنشاء والسلامة
يشدد الدليل على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي فيما يخص الجوانب الإنشائية، مع استخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وعزل الأسطح المعدنية وأسياخ التسليح في العناصر الخرسانية لضمان المتانة والاستدامة.
كما يتوجب الالتزام بالكود السعودي للحماية من الحرائق، بما يشمل تركيب أنظمة إطفاء حريق متكاملة، مع تحديد مسارات الهروب والمخارج وفق معايير السلامة المعتمدة.
يُلزم الدليل أيضًا باستخدام مواد مقاومة للحريق في بناء المصليات، مع مراعاة تهوية المكان بشكل مناسب لضمان راحة المصلين.
ويجب أن تشمل المصليات تجهيزات طبية للإسعافات الأولية، مع وضع لوحات إرشادية توضح مواقع الإسعافات ومخارج الطوارئ.
معايير التهوية والتكييف في المصليات
تؤكد الاشتراطات على ضرورة الالتزام بكود الميكانيكا السعودي فيما يخص التهوية، مع تصميم منظومة التهوية وفق أحدث المعايير الدولية، مثل معيار «ASHRAE 170-2017».
كما يجب أن تعمل أنظمة التهوية والتكييف على مدار 24 ساعة، بما يضمن تحقيق درجات حرارة مناسبة للمصلين، وفق ما هو معتمد في كود الطاقة السعودي.
التزام بالاستدامة وكفاءة الطاقةفي إطار تعزيز كفاءة الطاقة، يشترط الدليل تطبيق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، وضمان تصميم أنظمة مكافحة الحريق وفق أحدث المعايير، على أن يتم تنفيذ وصيانة هذه الأنظمة من قبل مكاتب هندسية معتمدة.
كما يجب التأكد من بقاء ممرات الهروب خالية من العوائق وإجراء فحوصات دورية للمعدات لضمان جاهزيتها في أي وقت.
ويمثل دليل الاشتراطات الجديد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، حيث يهدف إلى تحقيق بيئة أكثر تنظيمًا للمصلين داخل مباني الضيافة السياحية، ما يسهم في تحقيق تجربة مريحة وآمنة للزوار والمعتمرين.
كما يعكس هذا الدليل حرص المملكة على توفير معايير عالمية في تصميم أماكن العبادة، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تطوير مكة المكرمة وفق رؤية 2030.