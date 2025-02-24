شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية على فترتين.. والتسجيل ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي لعام 2025، والذي يُقام على مستوى جميع مناطق المملكة للفترتين الأولى والثانية.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالمواعيد المحددة للتسجيل، مشددة على أهمية التسجيل المبكر لتجنب التأخير وضمان حجز مقاعدهم في الوقت المناسب .

في إطار سعيها لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدماتها التعليمية بكفاءة، وضعت الهيئة جدولًا زمنيًا محددًا وفقًا للتوزيع الجغرافي للمناطق، يهدف إلى تنظيم العملية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين.



مواعيد التسجيل



وحددت الهيئة مواعيد بدء التسجيل للطلاب الذكور اعتبارًا من يوم 24 فبراير 2025، حيث يبدأ التسجيل تدريجيًا وفقًا للمناطق الجغرافية على النحو التالي: في منطقة الرياض يبدأ التسجيل في 24 فبراير 2025، يليه منطقة مكة المكرمة في 25 فبراير 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 26 فبراير 2025.



كما سيبدأ التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك في 27 فبراير 2025، ويتبعها التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 28 فبراير 2025، فيما خُصص يوم 7 مارس 2025 لبدء التسجيل للطلاب المقيمين خارج المملكة .

أما بالنسبة للطالبات، فقد حددت الهيئة مواعيد التسجيل اعتبارًا من 2 مارس 2025، حيث يبدأ التسجيل في منطقة الرياض في هذا التاريخ، يليه تسجيل منطقة مكة المكرمة في 3 مارس 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 4 مارس 2025. أما التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك فسيبدأ في 5 مارس 2025، ويلي ذلك التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 6 مارس 2025، مع تخصيص يوم 7 مارس 2025 للطالبات خارج المملكة . وحددت الهيئة مواعيد بدء التسجيل للطلاب الذكور اعتبارًا من يوم 24 فبراير 2025، حيث يبدأ التسجيل تدريجيًا وفقًا للمناطق الجغرافية على النحو التالي: في منطقة الرياض يبدأ التسجيل في 24 فبراير 2025، يليه منطقة مكة المكرمة في 25 فبراير 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 26 فبراير 2025.كما سيبدأ التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك في 27 فبراير 2025، ويتبعها التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 28 فبراير 2025، فيما خُصص يوم 7 مارس 2025 لبدء التسجيل للطلاب المقيمين خارج المملكةأما بالنسبة للطالبات، فقد حددت الهيئة مواعيد التسجيل اعتبارًا من 2 مارس 2025، حيث يبدأ التسجيل في منطقة الرياض في هذا التاريخ، يليه تسجيل منطقة مكة المكرمة في 3 مارس 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 4 مارس 2025. أما التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك فسيبدأ في 5 مارس 2025، ويلي ذلك التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 6 مارس 2025، مع تخصيص يوم 7 مارس 2025 للطالبات خارج المملكة



فترتان للاختبار التحصيلي