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شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية على فترتين.. والتسجيل ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي لعام 2025، والذي يُقام على مستوى جميع مناطق المملكة للفترتين الأولى والثانية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالمواعيد المحددة للتسجيل، مشددة على أهمية التسجيل المبكر لتجنب التأخير وضمان حجز مقاعدهم في الوقت المناسب.
في إطار سعيها لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدماتها التعليمية بكفاءة، وضعت الهيئة جدولًا زمنيًا محددًا وفقًا للتوزيع الجغرافي للمناطق، يهدف إلى تنظيم العملية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالمواعيد المحددة للتسجيل، مشددة على أهمية التسجيل المبكر لتجنب التأخير وضمان حجز مقاعدهم في الوقت المناسب.
في إطار سعيها لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدماتها التعليمية بكفاءة، وضعت الهيئة جدولًا زمنيًا محددًا وفقًا للتوزيع الجغرافي للمناطق، يهدف إلى تنظيم العملية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين.
مواعيد التسجيل
وحددت الهيئة مواعيد بدء التسجيل للطلاب الذكور اعتبارًا من يوم 24 فبراير 2025، حيث يبدأ التسجيل تدريجيًا وفقًا للمناطق الجغرافية على النحو التالي: في منطقة الرياض يبدأ التسجيل في 24 فبراير 2025، يليه منطقة مكة المكرمة في 25 فبراير 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 26 فبراير 2025.
كما سيبدأ التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك في 27 فبراير 2025، ويتبعها التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 28 فبراير 2025، فيما خُصص يوم 7 مارس 2025 لبدء التسجيل للطلاب المقيمين خارج المملكة.
أما بالنسبة للطالبات، فقد حددت الهيئة مواعيد التسجيل اعتبارًا من 2 مارس 2025، حيث يبدأ التسجيل في منطقة الرياض في هذا التاريخ، يليه تسجيل منطقة مكة المكرمة في 3 مارس 2025، ثم المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 4 مارس 2025. أما التسجيل في مناطق القصيم، عسير، حائل، وتبوك فسيبدأ في 5 مارس 2025، ويلي ذلك التسجيل في الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران في 6 مارس 2025، مع تخصيص يوم 7 مارس 2025 للطالبات خارج المملكة.
فترتان للاختبار التحصيلي
وأوضحت الهيئة أن عقد اختبار التحصيل الدراسي سيتم على فترتين رئيسيتين، حيث تنطلق الفترة الأولى من 8 مايو 2025 وتستمر حتى 12 مايو 2025، فيما تبدأ الفترة الثانية من 22 مايو 2025 وتنتهي في 26 مايو 2025. ويُعد هذا الجدول الزمني فرصة للطلاب والطالبات للاستعداد الجيد للاختبارات وفق المواعيد المعلنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنظيم الوقت والتركيز على التحضير المبكر.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع الطلاب والطالبات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط ETEC.GOV.SA، حيث يتيح الموقع جميع التفاصيل والإرشادات المتعلقة بعملية التسجيل والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالاختبار. كما أكدت الهيئة على أهمية الاستعداد الجيد للاختبارات لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشددة على ضرورة متابعة التعليمات والإرشادات المعلنة لضمان سير الاختبارات بكل سلاسة ويسر.
وأعربت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن التزامها الدائم بتقديم كافة التسهيلات والإمكانات اللازمة للطلاب والطالبات، بما يتماشى مع أهدافها في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء التعليمي في المملكة.
وأكدت أن هذا الاختبار يُعد أحد الأدوات المهمة في قياس مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، ويُساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل متميز علميًا وأكاديميًا.