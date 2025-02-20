استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ مختلفة في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مدينة رفح- جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين في غارتَيْن لمسيّرات إسرائيلية استهدفتا تجمعات للفلسطينيين قرب معبر رفح- جنوبي القطاع، ترافق ذلك مع عمليات هدمٍ لمنازل الفلسطينيين وقصفٍ على طول المناطق الشرقية للمدينة التي دمّر الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع نحو 90% من المنازل والمنشآت فيها، وشرّد ربع مليون فلسطيني منها.

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