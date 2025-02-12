الايكوموس الدولي يرقي "السميران" إلى "عضو خبير"

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محمد بن مسعود - الدمام - تمت ترقية عضوية الموظف في هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، "محمد مزيد السميران"، إلى عضوية خبير باللجنة الدولية العلمية للتراث اللامادي بالمجلس الدولي للمواقع والمعالم (الايكوموس)، الذراع الاستشاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) بباريس.

و"السميران" عضو فريق خبراء المملكة في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة (اليونسكو)، وأيضاً عضو بمجلس إدارة جمعية الايكوموس السعودي.

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