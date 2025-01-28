ضبط مخالف للائحة الأنشطة البحرية

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع رابغ في منطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ، وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«994» و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.



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