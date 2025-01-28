ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات. كما أقر المجلس الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

مباحثات سياسية

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

سوريا ولبنان

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.

المشاركة في اجتماع دافوس

وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.

وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم بين المملكة والفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والبحرين للتعاون في مجال الرياضة.

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة.

- التباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

- مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين المملكة وجيبوتي.

- مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة باكستان.

- مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وإندونيسيا.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.

- الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

- خطة وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.

الترقيات

ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن سعد العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (14) بديوان المظالم.

ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

- الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي.

- ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان.

- نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل.

- الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي.

- الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري.

- محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي.

- نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.

- رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.