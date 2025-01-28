السعودية | ولي العهد يعزي الأمير تركي بن محمد وإخوانه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قدم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خالص تعازيه ومواساته للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو في وفاة والدهم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ (الأربعاء) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

والأمير محمد، هو الابن الثاني للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. وُلد بمدينة الرياض وتلقى تعليمه العام في معهد العاصمة النموذجي بالرياض.

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