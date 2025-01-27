شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد جمال سفينة "أمريجو فيسبوتشي" في نادي اليخوت بجدة والان نبدء بالتفاصيل



محطات السفينة وكانت مدينة جدة محطتها الثامنة بعد لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي والدوحة وأبوظبي، ما يعزز العلاقات الوثيقة بين المملكة وإيطاليا والإسهام في تعزيز الشراكة

أجمل سفينة في العالم يذكر أن سفينة "أمريجو فيسبوتشي" التاريخية توصف بأنها "أجمل سفينة في العالم"، لتجربة سحرها واكتشاف تقاليدها البحرية العريقة الممتدة لأكثر من تسعين عامًا؛ حيث تُعد رمزًا للتقاليد البحرية الإيطالية وشعارًا للجمال والإبداع. الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم" استقبال محافظة جدة لأجمل سفينة شراعية تاريخية "أمريجو فيسبوتشي"، وذلك لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 93 عامًا، حيث تُعد سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية والتي توقفت في جدة اليوم 27 وحتى 30 يناير الحالي، كجزء من الجولة العالمية فيسبوتشي، التي تمتد لـ33 محطة.وكانت مدينة جدة محطتها الثامنة بعد لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي والدوحة وأبوظبي، ما يعزز العلاقات الوثيقة بين المملكة وإيطاليا والإسهام في تعزيز الشراكة السعودية الإيطالية في مختلف المجالات.يذكر أن سفينة "أمريجو فيسبوتشي" التاريخية توصف بأنها "أجمل سفينة في العالم"، لتجربة سحرها واكتشاف تقاليدها البحرية العريقة الممتدة لأكثر من تسعين عامًا؛ حيث تُعد رمزًا للتقاليد البحرية الإيطالية وشعارًا للجمال والإبداع.