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شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج 10 فرق في "هاكاثون إنجاز" قدمت حلولاً ذكية لرفع الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توّج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبدالله بن شرف الغامدي اليوم، عشرة فرق فائزة بجائزة هاكاثون إنجاز لرفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي من إجمالي 90 فريقًا تنافسوا على إيجاد حلول تقنية متقدمة تستهدف رفع جاهزية ومستوى كفاءة العمل في هذين القطاعين التنمويين .
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجهات الحكومية العشر التي تشرف على تنظيم الهاكاثون في مقر "الكراج" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعاصمة الرياض، بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" الربدي بن فهد الربدي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن سعود التميمي.
واستعرض خلال كلمته العديد من الدراسات التي تؤكد دور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتحسين دورة العمل، مشيرًا إلى الدراسة التي أجرتها كلية سلون للإدارة في جامعة MIT للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد أظهرت أنّ موظّفي خدمة العملاء الذين يستخدمون أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي سجّلوا زيادة في الإنتاجية بنسبة 14%، فيما شهد الموظّفون الأقل خبرة تحسّنًا يصل إلى 35%.
وأكد أن خدمات "سدايا" المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي أسهمت في توفير ما يعادل 19 يوم عمل في السنة للفرد، مبينًا أن هناك فرصة حقيقية لرفع إنتاجية أكثر من 17 مليون شخص يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتطرق للمجال الصحي الذي لعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في رفع كفاءة القطاع، حيث أطلقت "سدايا" ووزارة الصحة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تقليل التشخيصات الخاطئة وتسريع عمليات الفحص بنسبة 85%، ليتيح للأطباء التركيز على تقديم رعاية صحية أفضل وتغطية شريحة أكبر من المرضى.
وأبرز خلال كلمته إطلاق منتج "عيناي" بالشراكة مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يتضمن خوارزميات ذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري المسبب الأول لفقدان البصر في المملكة، بنسبة حساسية تصل إلى 96%، مبينًا أن "عيناي" يُستخدم حاليًا في 14 مركزًا صحيًا في المملكة، تم فيها فحص 12 ألف حالة منها 1400 حالة مهددة بالعمى.
بعد ذلك قدّم عدد من المشاركين عرضًا تضمن مشاريعهم المبتكرة وحلولهم الإبداعية التي عملوا عليها خلال الهاكاثون، واستهدفت توفير الموارد وتقليل التكاليف ورفع الكفاءة والجودة باستخدام أحدث حلول البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تفعيلها وتطبيقها لرفع وتعزيز إنتاجية القطاعين الحكومي والخاص.
ويعكس النجاح الذي حققه "هاكاثون إنجاز" ثمرة التكامل بين عشر جهات حكومية، وهي : الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
وتعزز هذه الشراكات تكامل العمل الحكومي نحو التحول الرقمي وبناء القدرات الوطنية قادرة على بناء حلول مستدامة تدعم رفع جاهزية كفاءة وتطوير القطاعين الحكومي والخاص، باستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجهات الحكومية العشر التي تشرف على تنظيم الهاكاثون في مقر "الكراج" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعاصمة الرياض، بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" الربدي بن فهد الربدي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن سعود التميمي.
هاكاثون إنجازوأعرب "الغامدي" في كلمة له خلال الحفل عن سعادته بالنجاح الذي حققه هاكاثون إنجاز، وبحجم التفاعل الذي شهد تنافس أكثر من 400 مشارك يمثلون 90 فريقًا بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي، تنافسوا خلالها على تطوير حلول إبداعية تُظهر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتقليل الهدر في مسارين رئيسيّين هما مسار الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية القطاع العام، الذي تضمَّن العمل على تحسين خدمات القطاع الحكومي وتسريع عملياته، ومسار الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص، الذي يستهدف تقليل التكاليف وتسريع الإنجاز في الشركات.
واستعرض خلال كلمته العديد من الدراسات التي تؤكد دور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتحسين دورة العمل، مشيرًا إلى الدراسة التي أجرتها كلية سلون للإدارة في جامعة MIT للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد أظهرت أنّ موظّفي خدمة العملاء الذين يستخدمون أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي سجّلوا زيادة في الإنتاجية بنسبة 14%، فيما شهد الموظّفون الأقل خبرة تحسّنًا يصل إلى 35%.
الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن إدارة سلاسل التوريد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي تسهم في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 15%، وزيادة مستويات المخزون بنسبة 35%، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمة بنسبة 65% وفق تقارير من شركة ماكنزي. وقال معاليه" إن من الأمثلة الوطنية الرائدة على توظيف التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية تطبيق "نفاذ" الذي نفخر بتطويره بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، ويتيح التحقق من هوية الأفراد باستخدام سماتهم الحيوية، ما أسهم في توفير نحو 260 ألف زيارة إلى مراكز الخدمة يوميًا".
وأكد أن خدمات "سدايا" المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي أسهمت في توفير ما يعادل 19 يوم عمل في السنة للفرد، مبينًا أن هناك فرصة حقيقية لرفع إنتاجية أكثر من 17 مليون شخص يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
رفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجيةونوّه بدور "سدايا" في تسخير تلك التقنيات في رفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل والطاقة والصناعة والعدل، مستشهدًا بالمجال العدلي، وبالتعاون مع وزارة العدل تم إطلاق تطبيق "صوتك" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحويل الصوت بلهجات عربية مختلفة إلى نص بطاقةٍ تصل إلى 10 آلاف جلسة استماع يوميًا، بما يسهم في تقليل الزمن المستغرق لتوثيق الجلسات، ويرفع جودة الخدمات المقدمة كما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من كفاءة وإنتاجية العاملين، محققًا وفورات ملموسة في الموارد.
وتطرق للمجال الصحي الذي لعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في رفع كفاءة القطاع، حيث أطلقت "سدايا" ووزارة الصحة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تقليل التشخيصات الخاطئة وتسريع عمليات الفحص بنسبة 85%، ليتيح للأطباء التركيز على تقديم رعاية صحية أفضل وتغطية شريحة أكبر من المرضى.
وأبرز خلال كلمته إطلاق منتج "عيناي" بالشراكة مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يتضمن خوارزميات ذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري المسبب الأول لفقدان البصر في المملكة، بنسبة حساسية تصل إلى 96%، مبينًا أن "عيناي" يُستخدم حاليًا في 14 مركزًا صحيًا في المملكة، تم فيها فحص 12 ألف حالة منها 1400 حالة مهددة بالعمى.
نخبة من المبدعينوأعرب في ختام كلمته عن فخره واعتزازه بمشاركة نخبة من المبدعين والمبدعات وهم يتنافسون في تقديم حلول معتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص، متوجهًا بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود، وإلى الرعاة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي أسهمت في إنجاح هذا الهاكاثون.
بعد ذلك قدّم عدد من المشاركين عرضًا تضمن مشاريعهم المبتكرة وحلولهم الإبداعية التي عملوا عليها خلال الهاكاثون، واستهدفت توفير الموارد وتقليل التكاليف ورفع الكفاءة والجودة باستخدام أحدث حلول البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تفعيلها وتطبيقها لرفع وتعزيز إنتاجية القطاعين الحكومي والخاص.
تتويج الفرق الفائزةإثرها توّج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الفرق الفائزة هي: فريق "عضيد"، وفريق "NAXAI"، وفريق "ناظر"، وفريق "ساعي"، فريق "الأرشيف المعرفي للتعلم"، فريق "OBS"، وفريق "TerraLoop", و"فريق فطِن"، فريق "Emtithal" , فريق "همس" حيث تسلم كل فريق من الفرق الفائزة جوائز مالية يصل إجماليها إلى مليون ونصف المليون ريال.
ويعكس النجاح الذي حققه "هاكاثون إنجاز" ثمرة التكامل بين عشر جهات حكومية، وهي : الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
وتعزز هذه الشراكات تكامل العمل الحكومي نحو التحول الرقمي وبناء القدرات الوطنية قادرة على بناء حلول مستدامة تدعم رفع جاهزية كفاءة وتطوير القطاعين الحكومي والخاص، باستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.