شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة مبتكرة لعلاج أمراض فقرات الرقبة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية