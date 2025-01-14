شكرا لمتابعة خبر عن المربع: 5 ثواني معدل انتظار الحاج عند كاونتر الجوازات لحظة وصوله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع، أن القيادة تعمل على توفير سُبل الراحة الكاملة لحجاج بيت الله، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات وسجلات المخاطر المتوقعة للحفاظ على أمن وأمان الحجاج.

وقال المربع خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025 الذي أقيم اليوم الثلاثاء ؛” اختصارًا لوقت الحاج، 5 ثوان معدل انتظار الحاج عند “كاونتر” الجوازات لحظة وصوله.”

وأشار إلى وجود فيلم وثائقي تم عمله لقياس رحلة كاملة عليها 450 حاج وجميعهم لم يتجاوز وقوفهم 7 دقائق في صالة الجوازات .

وتشير كافة الاستعدادات إلى أن المملكة تتعهد بتقديم خدمات غير مسبوقة خلال موسم الحج القادم، وذلك بهدف تحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم وسهولة أداء المناسك.

وتشارك وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “الطريق إلى النسك”، خلال الفترة (13 – 16 يناير 2025)، وذلك في جدة سوبردوم.

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