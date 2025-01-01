شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مياه ومصليات.. اشتراطات جديدة لمنافذ بيع المواد غير الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أدوار متكررة

التحميل والتفريغ

استخدام الأرفف

أعمال الصيانة

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ودعم المستثمرين في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وخلق نماذج عمل جديدة لرواد الأعمال.وأكدت الوزارة على الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية حيث تكون المباني القائمة ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط تجاري سكني أو ضمن المستودعات، أما الأكشاك فتقع ضمن المجمعات التجارية والأسواق الشعبية أو الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط تجاري سكني.وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، والالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.اشترطت يجب أن يتكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين على أن تكون مساحة دور الميزانين ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية، ويجب ألا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 4 أمتار ويستثنى من ذلك المحلات التي تحتوي على دور ميزانين.وفي محلات البيع بالجملة للمواد غير الغذائية، يجب الالتزام بتوفير موقع لتحميل وتفريغ الشاحنات، ويستثنى من ذلك المحلات التي تكون جزء من مبنى قائم.وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحل أو المنشأة، كما سمحت في محلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية، بتخصيص غرف للقياس على أن يتوفر بها الخصوصية التامة ذات أبواب تفتح للخارج، ويمكن قفلها من الداخل، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوح الزينة، والمرايا مثبتة على الباب فقط لضمان عدم وجود مرايا ذات وجهين، وألا تكون معزولة عن المحل أو المنشأة.أكدت الوزارة على يجب ألا تؤثر عمليات التحميل والتفريغ على الحركة المرورية المحيطة لموقع ممارسة النشاط، مع منع استخدام المواقف في العمليات التشغيلية للنشاط مثل «التخزين أو البيع».وشددت على توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، ويجب أن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد «سواء كانت ثابتة أو متحركة» وغير معرضة للسقوط.وحظرت الوزارة عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو المنشأة أو وحدات المحاسبة أو حجب الرؤية داخل المحل أو تغطية واجهات العرض بشكل كامل بالسلع، أو استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المواد أو أي سلع أخرى، ويجب ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.ونصت اللائحة على أنه في حال استخدام الأرفف، يجب أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15سم، وتكون مفرغة من الأسفل، يجب ألا تقل المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن 60 سم.ومنعت اللائحة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو تكدس البضائع داخل المحل أو المنشأة أو المخزن بشكل عشوائي، وألزمت المرخص له بتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال ممارسة تركيب وتجهيز وخلط العطور، وأن يتم تخزين البضائع الأثقل في أسفل وحدات التخزين على أن يكون تخزين البضائع الأخف في الأعلى.وأوضحت أنه في حال ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو التركيب والتجهيز، يجب تخصيص منطقة عمل مخصصة لذلك على أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة داخل حدود هذه المنطقة فقط، مع استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.وسمحت في محلات البيع بالتجزئة فقط، بتخصيص منطقة لتجربة مستحضرات التجميل وفقاً لإحدى الخيارات الآتية ويسمح بالدمج بينهم، مثل غرف مفصولة غير كاشفة، ووضع سواتر في المنطقة المخصصة للتجربة، وتخصيص طاولات وكراسي لتجربة مستحضرات التجميل داخل المحل أو المنشأة.واشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام. ​